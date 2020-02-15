Скачать
Суббота, 15.02.2020
Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Столтенберг назвал Россию одним из вызовов НАТО
Столтенберг назвал Россию одним из вызовов НАТО
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
В семье британского певца Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)
В семье Робби Уильямса пополнение (Фото, Видео)

Украина в 2019 году экспортировала товаров и услуг в ЕС на $25 млрд

Украина в 2019 году экспортировала товаров и услуг в ЕС на $25 млрд
12:04 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:По данным Государственной службы статистики Украины, в прошлом году наибольшую долю средств за экспорт товаров Украины получила от стран Евросоюза - 41,5%.

В 2019 году экспорт украинских товаров в страны ЕС вырос на 3%, а услуг - на 7,7%. Всего за экспорт товаров и услуг в страны ЕС Украина получила более $ 25 млрд: $20 млрд 752 млн - за товары и $ 4 млрд 288 млн - за услуги. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Доля экспорта услуг в страны ЕС - 28,1%.

"Постоянный рост экспорта украинских товаров на рынки ЕС - это знак качества. Украина входит в тройку крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции для стран Евросоюза. Наша цель - существенно увеличить экспорт в ЕС и промышленных товаров. Промышленный безвиз, над которым мы сейчас работаем с Евросоюзом, значительно укрепит украинские позиции", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Рост экспорта в ЕС замедлился до 3,9% с 14,3% в сравнении с годом ранее, тогда как импорт - до 7,5% с 12,7%, в результате чего дефицит в торговле с ЕС вырос сразу 31,5% - до $ 4, 56 млрд, пишет "Интерфакс-Украина".

В целом Украина экспортировала в другие различные страны мира товаров и услуг на $ 63,7 млрд - на 11% больше, чем в 2018 году.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 235 стран мира. Среди стран, с которыми торговала Украина, больше всего украинских товаров купили в Китае.

Экспорт в Китай в денежном выражении вырос на 63% по сравнению с 2018 годом. Объемы экспорта товаров в Россию за этот период снизились на 11%.

Топ-позиции украинского экспорта товаров в 2019 году:

- продукты растительного происхождения - 12,9 млрд, 25,8% от общей суммы (в частности зерна экспортировали на $9,6 млрд);

- недрагоценные металлы и изделия из них: 20,5%, $10,3 млрд.

- минеральные продукты - 9,7%, $4,9 млрд.

"Без вариантов": В ЕС отказались пересматривать эмбарго на экспорт украинской курятины

По сравнению с 2018 годом Украина гораздо больше продавала в другие страны удобрений (рост в три раза), оптических приборов и аппаратов (+ 22%), наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств (+ 32%), жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (+ 44%).

В топе экспорта услуг - услуги по страхованию, транспортные и почтовые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экспорт, ЕС, Экономика, Евросоюз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
03 Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Если бы президентские выборы проходили завтра: на чьей стороне симпатии украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский поблагодарил сенаторов США за помощь
Зеленский поблагодарил сенаторов США за помощь
В Карпатах спасли пятерых туристов
В Карпатах спасли пятерых туристов
На Киевщине пройдут масштабные антитеррористические учения: граждан просят не пугаться
На Киевщине пройдут антитеррористические учения
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь