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"Без вариантов": В ЕС отказались пересматривать эмбарго на экспорт украинской курятины

"Без вариантов": В ЕС отказались пересматривать эмбарго на экспорт украинской курятины
13:22 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:Европейская комиссия дала отказ на пересмотр решения о запрете на ввоз курятины из Украины.

Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в ЕС.

Об этом "Европейской правде" стало известно от источников в правительстве.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 23 января сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

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Решение, очевидно, связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области. В ведомстве заверили, что по состоянию на 23 января вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена и началось проведение дезинфекционных работ. 

29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

На этой неделе в Брюсселе состоялось заседание Комитета главных ветеринарных инспекторов, на котором предложение о локализации было отклонено.

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Как сообщалось ранее, в марте 2019 года Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, имеющего цель ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. 

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.

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Все по теме:

Украина, Экспорт, ЕС, Мясо, Производство, Импорт, Финансы, Курятина.
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