"Мажор в колодце": В Винницкой области сотрудники ГСЧС спасли кота (Фото)

Спасатели в Винницкой области вытащили из колодца кота по кличке Мажор, который упал туда накануне.
Об этом сообщает ГСЧС.
"13 февраля спасатели главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области спасли кота по имени Мажор, упавшего в колодец", - сообщили в ГСЧС.
ЧП произошло на территории одного из частных домохозяйств на улице Семака в городе Погребище.
"Животное не смогло самостоятельно выбраться из колодца, поэтому бойцы ГСЧС спустились на дно колодца и освободили испуганного Мажора из ловушки", - добавили в ведомстве.