"Мажор в колодце": В Винницкой области сотрудники ГСЧС спасли кота (Фото)

Новости Украины:В Винницкой области сотрудники ГСЧС вытаскивали кота по кличке "Мажор" из колодца.

Спасатели в Винницкой области вытащили из колодца кота по кличке Мажор, который упал туда накануне.

Об этом сообщает ГСЧС.

"13 февраля спасатели главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области спасли кота по имени Мажор, упавшего в колодец", - сообщили в ГСЧС.

ЧП произошло на территории одного из частных домохозяйств на улице Семака в городе Погребище.

"Животное не смогло самостоятельно выбраться из колодца, поэтому бойцы ГСЧС спустились на дно колодца и освободили испуганного Мажора из ловушки", - добавили в ведомстве.