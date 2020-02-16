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Аналитик прокомментировал идею увеличить пенсионный возраст

Аналитик прокомментировал идею увеличить пенсионный возраст
11:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Эксперт считает, что нужно развивать социальную политику в стране.

В Украине в очередной раз заговорили о повышении пенсионного возраста. И как один из аргументов в защиту этого решения власти приводит пенсионный возраст в Европе – где он действительно выше.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер отмечает, что повышение пенсионного возраста едва ли способно решить существующие проблемы, передает "Сегодня".

В случае с Украиной, по мнению эксперта, такая мера будет просто способствовать росту теневой занятости, из-за чего бюджет будет получать еще меньше средств. "Пенсионная реформа идет уже почти десятилетие, но существенных положительных результатов достичь не удалось: в 2020 году правительство увеличит расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда до 172,57 млрд грн, что на 5 млрд грн больше в сравнении с 2019 годом.

Чиновники прилагают все усилия, чтобы избавиться от дефицита не только за счет снижения размеров выплат, но и сокращения количества пенсионеров: повышают возраст, снижают коэффициент страхового стажа и тому подобное, а значит, рассчитывать на значительное увеличение пенсий не стоит", – отметил Родлер.

Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления

Эксперт считает, что нужно развивать социальную политику в стране. Ведь после выхода на пенсию в европейских странах люди прекращают активную деятельность, а в Украине же продолжает работать свыше 2,5 млн человек. И это только те из них, кого смог обнаружить Пенсионный фонд.

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Пенсионеры, Пенсионный возраст, Пенсия, Аналитик TeleTrade.
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