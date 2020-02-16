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Воскресенье, 16.02.2020
США: РФ не сможет достроить Северный поток-2
США: РФ не сможет достроить Северный поток-2
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США: РФ не сможет достроить Северный поток-2

США: РФ не сможет достроить Северный поток-2
11:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министр энергетики США Дэн Бруйетт считает, что Россия не сможет достроить газопровод Северный поток-2, так как не обладает нужными технологиями.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт уверен, что Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море, и дал понять, что США и дальше будут настаивать на своем несогласии с проектом.

Об этом министр заявил в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос о попытках России обойти санкции США в отношении трубопровода и завершить его самостоятельно, министр ответил: "Они не смогут".

Он отклонил утверждение о том, что "Газпром" столкнется с небольшой задержкой в связи с санкциями США. "Это будет очень большая задержка, так как в России нет технологий", - уверен министр.

"Если они разработают их (технологии), то увидим, что они будут делать. Но я не думаю, что это будет так же легко, как сказать: смотрите, мы уже почти справились, мы практически завершили", - сказал Бруйетт.

"Все может произойти очень быстро": США могут расширить санкции против "Северного потока 2"

При этом министр подчеркнул, что если Россия что-нибудь придумает для достройки газопровода, США рассмотрят дополнительные меры.

Напомним, 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

"Газпром" заявляет, что запуск газопровода ожидается в конце 2020 года.

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Все по теме:

США, Россия, Северный поток-2, Nord Stream-2, Дэн Бруйетт.
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