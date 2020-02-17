Цены на нефть: что происходит на мировом рынке

Новости Бизнеса:Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром упали в цене до 57,29 доллара за баррель.

Стоимость барреля апрельской нефти Brent - на уровне 57,24 - 57,32 долларов, баррель мартовской нефти WTI торговался по 52,32 - 52,34 долларов. Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что опасения относительно падения спроса на топливо, вызванные экономическими последствиями вспышки коронавируса в Китае, компенсировались ожиданиями того, что, сократив нефтедобычу, группа ОПЕК + компенсирует падение спроса на "черное золото".

По состоянию на 8:40 по Киеву 17 февраля баррель апрельской нефти Brent торговался по 57,24 доллара (-0,14%), баррель мартовской нефти WTI - по 52,34 доллара (+ 0,04%).

Предыдущие торги завершились на уровне 57,32 и 52,32 доллара соответственно.

В Международном энергетическом агентстве (MEA) заявили, что коронавирус может спровоцировать падение спроса на нефть на 435 тыс барр/сутки в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это станет первым квартальным падением после финансового кризиса 2009 года.

В то же время аналитики Capital Economics заявили, что еще слишком рано начинать оценку долгосрочных экономических последствий эпидемии, и инвесторы будут искать данные по производству в феврале для определения того, насколько сильно вирус влияет на глобальные производственные цепочки поставок.

"Нефть остается чрезвычайно уязвимой как к избыточному предложению, так и к экономическому спаду, вызванному коронавирусом в Китае и других частях Азии", - заявил старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.