Миллион рабочих мест за пять лет: в Кабмине поделились амбициозными планами

Новости Бизнеса:Кабмин намерен создать за пять лет миллион рабочих мест.

Кабинет министров Украины намерен в этом году создать 200 тыс. новых легальных рабочих мест, а за 5 лет – 1 млн, написал на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

"Цель нашего правительства на 2020-й год - это плюс 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест", - отметил он.

Как сообщалось ранее, правительство начало кампанию по выводу рынка труда из тени, чтобы обеспечить украинцам цивилизованные условия работы.

Для этого в 2020 году информационные и инспекционные кампании будут проведены в области сельского хозяйства, строительства, транспорта и курьерской деятельности.