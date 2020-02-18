В Госслужбе труда анонсировали проверки на наличие неоформленных сотрудников

Новости Бизнеса:Государственная служба труда начала инспекционную украинских предприятий.

Государственная служба труда проведет проверки на наличие неоформленных сотрудников в секторе строительства, сельского хозяйства и транспорта.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, докладывая о результатах борьбы с теневой занятостью.

По его словам, в январе Госслужба труда провела информационную кампанию для предприятий в сфере торговли, временного размещения и общественного питания. Всего инспекторы службы посетили 184 319 предприятий.

“Обнаружили 315 субъектов, которые осуществляли хозяйственную деятельность без государственной регистрации и использовали незадекларированый труд. То есть этих предприятий не существует, но люди там работали”, - отметил Милованов.

При этом официально оформленными сотрудниками в этой сфере оказались 123 тысячи человек. “Сейчас идет инспекционная кампания – когда инспекторы уже не разъясняют, а штрафуют тех, кто так и не упорядочил трудовые отношения с наемными работниками. Далее будут рейды по предприятиям строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта. Мы должны дать украинцам возможность работать легально и получать за это достойную зарплату”, - написал он.

Министр также напомнил, что пятая часть всех занятых украинцев работают "без трудовой”, что грозит работникам остаться без денег и компенсаций, например, при травме, а работодателям – получить штраф до 141 тыс. грн.