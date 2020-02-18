Сколько украинцев работают за рубежом на постоянной основе

Новости Бизнеса:На постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн граждан Украины, а в отдельный период – от 7 до 9 млн человек.

В Министерстве социальной политики считают, что за рубежом на постоянной основе работает около 3,2 млн украинцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

"По экспертным оценкам, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн граждан Украины, а в отдельный период - от 7 до 9 млн человек", - рассказали в министерстве.

В то же время, по данным Государственной службы статистики за 2015-2017 годы, количество трудовых мигрантов в возрасте 15-70 лет составило 1,3 млн, что на 10,3% больше, чем за прошлый период исследования (2010-2012 гг.) .

По мнению ведомства, трудовой миграции украинцев способствуют попытки европейских стран (таких, как Польша, Чехия, Германия) упростить процедуру трудоустройства профессиональных кадров из Украины.

"Сейчас спросом пользуются высококвалифицированные рабочие (газосварщики, токари, слесари высокого разряда), а также специалисты в области физических, математических, химических наук, ИТ-сферы, медицинские работники и т.д.", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 1 июля 2019 было 1917 компаний, имеющих лицензию Министерства социальной политики на посредничество в трудоустройстве граждан за рубежом. В 2018 они нашли работу для 97,1 тыс. украинцев.

Напомним, Польша в 2019 году отказала во въезде почти 60 тысячам украинцев. Это на 25% больше, чем было в предыдущем году. Основные причины отказов: неподтвержденная цель поездки и нехватка денег.