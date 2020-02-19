Президент поручил до конца года отремонтировать 220 опорных больниц

Новости Бизнеса:Более 200 приемных отделений экстренной медпомощи должно работать в Украине до конца года.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца года обеспечить функционирование более 200 приемных отделений экстренной медицинской помощи в стране.

"У нас очень много больниц по всей Украине, и мы нашли средства, которых не было в министерстве (здравоохранения Украины - ред.), и 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. И это только начало, и люди это обязательно увидят", - сказал он во время общения со СМИ в Борисполе в среду, сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что все больницы, которые будут иметь контракты с Национальной службой здоровья, независимо от их статуса получат средства на оказание медицинских услуг.

"В целом речь о 72 млрд грн, которые мы отдали на Национальную службу здоровья, чтобы оплачивать медицинские услуги", - отметила она.

Глава Минздрава подчеркнула, что создание опорных больниц не означает закрытия других медицинских учреждений. Это будут многопрофильные больницы, в которые должны быстро доставлять больного для оказания экстренной медицинской помощи, и где имеются специалисты различных профилей, чтобы "максимально быстро оказать помощь и спасти жизнь".

"Каждая область имеет госпитальный совет, который может пересмотреть свои маршруты направления по экстренной помощи и предоставить свои предложения, какие опорные больницы у них должны быть", - указала Скалецкая.