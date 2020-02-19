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Среда, 19.02.2020
Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу
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Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу

Зеленский поручил коллегии врачей проанализировать медреформу
13:37 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Под эгидой Зеленского создадут коллегию из врачей, которые будут следить за ходом медицинской реформы.

В Украине появится коллегия, состоящая из выдающихся врачей и фельдшеров страны. Они помогут проанализировать ход медицинской реформы, а именно, что уже было сделано и содержание той части, которая стартует 1 апреля. Об этом во время своего визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы договорились, что под Президентом Украины мы сейчас сделаем коллегию с выдающимися врачами со всей Украины, не только с главными врачами, но и фельдшерами - все специалисты", - сообщил Зеленский.

Несмотря на то, что подобная задача была поставлена вчера, коллегию планируют собрать уже к концу недели.

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"Мы поставили такую задачу. Задача была поставлена вчера. На этой неделе мы соберем эту коллегию. Я хочу, чтобы они нам дали заключения о той части реформы, которая была, и части, что будет в будущем, чтобы у нас и у людей не было никаких сюрпризов. Этот состав будет объявлен. Никакие не конкурсы. Никто не будет ждать 2 месяца, как это происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые хотят увидеть эту реформу, и сказать, туда мы идем или не туда, чтобы у нас была нормальная зарплата и медицина, нормальные условия", - отметил Президент.

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Так, группа специалистов сначала проанализирует ход реформы, а уже после - сообщит обществу о нем.

"Очень хочу, чтобы этот анализ был до 1 марта, так как с апреля начинается запуск второй части", - добавил Зеленский.

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Врачи, Медицинская реформа, Медики, Владимир Зеленский, Медреформа.
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