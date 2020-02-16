Медстраховка: когда в Украине запустят страховую медицину

Новости Украины:"Слуга народа" планирует запустить в Украине страховую медицину к 2023 году.

Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года. Об этом заявил в "Субботнем интервью" Радио Свобода председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

В то же время он подчеркнул, что для этого должно быть соблюдено несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это "юниверсал каверидж" ("универсальное покрытие" затрат пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы не можем ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", – отметил Радуцкий.

Необходимым условием для запуска страховой медицины депутат считает также вывод зарплат украинцев из тени.

"Мы сделаем все для того, чтобы тот процент "черной" зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания закона и выбора модели в этом году. Но мы полагаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал где-то через год-два – где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", – подчеркнул он.