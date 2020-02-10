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Реформы: Гончарук заявил о бесплатном пакете медуслуг для украинцев с 1 апреля

Реформы: Гончарук заявил о бесплатном пакете медуслуг для украинцев с 1 апреля
17:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине с 1 апреля для украинцев планируют внедрить бесплатный формат медуслуг.

В Украине с 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для украинцев. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

"С 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг", - заявил Гончарук.

По его словам, сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы. 

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"Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января, все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля", - сказал Алексей Гончарук.

По его словам, если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением. Следовательно, больница не получит финансирование. В таком случае деньги на содержание медучреждения будут выделять местные власти.

Также Гончарук отметил, что на сегодня уже автономизированно 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

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По его словам, наиболее проблемная область - Запорожская, а также пять областей выполнили план компьютеризации только на половину - Луганская (48%), Харьковская (55%), Киевская (55%), Сумская (56%), Запорожская (56%).

"В 2020 году внедряется гарантированный пакет медицинских услуг, он включает: первичную помощь, экстренную, амбулаторно-поликлиническую - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач, стационарную, паллиативную медицинскую помощь - обслуживание неизлечимых болезней, медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь в связи с родами, реимбурсация лекарственных средств "Доступные лекарства", - говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов.

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Украина, Услуги, Медицина, Алексей Гончарук.
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