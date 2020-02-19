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В Минэкономразвития пообещали сделать жителей сел богатыми

В Минэкономразвития пообещали сделать жителей сел богатыми
22:02 Сегодня Телеграф ubr.ua Фото: Facebook

Новости Бизнеса:За ближайшие 5 лет, по словам министра экономики, в селах появится 200 тыс. новых рабочих мест и вырастут зарплаты.

Министр экономразвития Тимофей Милованов представил стратегию по развитию села. Как написал глава ведомства в Facebook, до конца каденции нынешнего правительства украинские села будут богатыми.

Новую стратегию развития сельских территорий через инвестиции в агросферу и население Минэкономики накануне презентовало на заседании Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

"Украинские села должны быть богатыми! Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране - с 85% до 100%", - написал Милованов.

План по развитию села до 2024 года включает:

  • привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство;

  • увеличение перечня программ государственной поддержки;

  • создание специального фонда;

  • бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия;

  • новые механизмы для кооперации; поддержку производителей органической продукции;

  • меры ОТГ для повышения комфорта жителей.

Милованов назвал отрасли, в которых ожидаются наибольший приток инвестиций

В ближайшие 5 лет, по словам Милованова, в селах также появится 200 тыс. новых рабочих мест.

"Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля", - прокомментировал он.

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Минэкономразвития, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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