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Милованов назвал отрасли, в которых ожидаются наибольший приток инвестиций

Милованов назвал отрасли, в которых ожидаются наибольший приток инвестиций
15:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министр экономики рассказал, в какие отрасли ожидается наибольший приток инвестиций.

Основной приток инвестиций в ближайшие годы будет сфокусирован в аграрной отрасли, IT, инфраструктуре, энергетике, химической промышленности, фармацевтике и частично космической отрасли и пищевой промышленности, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Эти отрасли я бы выделил как отрасли, куда мы ожидаем приход инвестиций", - сказал он в ходе презентации экономической стратегии в понедельник.

По каждой отрасли ожидается приток инвестиций от $5 млрд до $10 млрд, тогда как в целом стратегия построена на ожиданиях прироста ВВП на 40% до 2024 года и прироста прямых иностранных инвестиций до $50 млрд за пять лет.

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"Другой вопрос - откуда эти инвестиции придут. Сейчас деньги есть в Азии на Ближнем Востоке, у глобальных пенсионных фондов, если удастся их привлечь", - отметил Милованов.

Он указал, что изношенность основных средств в Украине достигает 60%, тогда как в Словакии - 35%, Беларуси - 38,8%, Молдове - 42,9%.

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По его словам, основная идея экономической стратегии - в создании рынка земли, рынка капитала, инвестиции в человеческий капитал - образование, здравоохранение и создание рынка труда, а также инвестиции в технологии.

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Инвестиции, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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