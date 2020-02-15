В Кабмине объяснили, почему в конце года экономика замедлилась

Новости Бизнеса:Ранний сбор урожая и падение промышленности - главные причины замедления роста ВВП в четвертом квартале 2019-го.

В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденций на внешних рынках, теплой погоды и проблемами с логистикой.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает правительственный портал.

Сообщается, что в министерстве ожидали замедления и привели ряд факторов, которые влияли на снижение объемов выпуска промышленности в IV квартале.

Среди них:

- негативные тенденции на внешних рынках

"В этом году усиление торговых войн в мире стало следствием падения промышленного производства на многих рынках, в том числе и в Европе ... Кроме того, существенно упали цены на черные металлы - в среднем на 10-15% по сравнению с 2018 годом.

В результате металлургическое производство уменьшилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что имело наибольший вклад в общее падение промышленности", - сообщает министр.

- проблемы с логистикой

"В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов.

В результате возникали постоянные "узкие места" как в самых портах, так и на подъезде к ним железнодорожным и автомобильным транспортом", - объясняют в министерстве.

- теплые погодные условия

Сообщается, что погода была весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы (наряду с падением производства в отраслях-основных потребителях энергии) и соответствующего падения в поставке электроэнергии, газа и пара - на 4,1% (и на 15,7% в декабре).

"Теплая погода привела к раннему урожаю, в результате чего в отличие от того же 2018 года основной сбор урожая зерновых пришелся на III квартал.

И соответственно в этот период по сельскому хозяйству были хорошие показатели на фоне рекордного урожая, и существенное снижение в IV квартале", - объясняет министр.

- меньший урожай сахарной свеклы, фруктов и овощей

"Меньший урожай имел важное влияние на пищевую промышленность, рост объемов выпуска которой замедлился до 0,2%", - объясняет министр.

Милованов отметил, что эти факторы усиливались снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий через укрепление обменного курса и высокие темпы роста заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда.