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"Нарастить средний клас": Милованов обнародовал свои предложения

"Нарастить средний клас": Милованов обнародовал свои предложения
12:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Министр экономики заявил о важных задачах, направленных на рост экономики в Украине.

Задачей и целью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства является наращивание среднего класса.

Достичь этого можно через инвестиции.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

В прошедшем году объем частных переводов в Украину составил $12 млрд

"Средний класс нам нужно нарастить. Это цель и задача Министерства экономики. Как это делается? Через инвестиции. Инвестиции в людей, инвестиции в землю. В смысле - в рынок земли, агроотрасль, потому что мы страна, в которой это является серьезным, высоким активом. И инвестиции в рынок капитала, создание рынка капитала... И инвестиции в технологии", - сказал Тимофей Милованов.

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Украина, Минэкономики, Тимофей Милованов.
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