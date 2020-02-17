"Нарастить средний клас": Милованов обнародовал свои предложения

Новости Украины:Министр экономики заявил о важных задачах, направленных на рост экономики в Украине.

Задачей и целью Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства является наращивание среднего класса.

Достичь этого можно через инвестиции.

Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

"Средний класс нам нужно нарастить. Это цель и задача Министерства экономики. Как это делается? Через инвестиции. Инвестиции в людей, инвестиции в землю. В смысле - в рынок земли, агроотрасль, потому что мы страна, в которой это является серьезным, высоким активом. И инвестиции в рынок капитала, создание рынка капитала... И инвестиции в технологии", - сказал Тимофей Милованов.