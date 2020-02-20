Скачать
Четверг, 20.02.2020
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
Панихида по Героям Небесной Сотни: В Киеве участвовали более сотни человек
Панихида по Героям Небесной Сотни: В Киеве участвовали более сотни человек
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 21 февраля

Стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель
12:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Нефть дорожает на фоне увеличения запасов в США.

Цены на нефть выросли в четверг, несмотря на значительное увеличение коммерческих запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $ 59,3 за баррель, что на $ 0,18 (0,3%) выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на $ 1,37 (2,37%), до $ 59,12 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $ 0,25 (0,47%) - до $ 53,54 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $ 53,29 за баррель, поднявшись на $ 1,24 (2,38%) по сравнению с предыдущей сессией.

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 4,2 млн барр. при прогнозном росте на 2,5 млн барр., говорится в отчете API. По мнению отраслевых экспертов, Управление энергетической информации (EIA) 20 февраля в 18:00 по Киеву сообщит о росте на 2,5 млн барр.

Цены на нефть: что происходит на мировом рынке

Беспокойство по поводу сокращения поставок в Ливии и санкций США в отношении торгового подразделения российской энергетической компании "Роснефть" были названы попутным ветром для нефтяных рынков. В ночных новостях говорилось, что переговоры о прекращении огня в Ливии были прерваны после того, как ливийская национальная армия, подконтрольная генералу Халифе Хафтару, уничтожила турецкий корабль в порту Триполи. Через этот порт перевозится оружие и боеприпасы, сообщает Bloomberg.

До начала блокады портов и нефтепроводов Ливия экспортировала 1,2 млн барр./сутки. (б/с) - заявил аналитик Price Futures Group Фил Флинн в отчете агентства Bloomberg.

По состоянию на 09:45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 59,13 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 59,31 доллара за баррель, что на 19 центов выше уровня закрытия торгов ($ 59,12).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Нефть, Brent, Баррель, Цена на нефть, Стоимость нефти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)
02 Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
03 Итоги дня 19 февраля: эскалация на Донбассе и эвакуация украинцев из Китая
04 Почему мы поправляемся: неожиданная причина
05 Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в Минздраве развеяли ложные слухи
Коронавирус в Украине: в Минздраве развеяли слухи
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
В Украине веет весной: прогноз погоды 20 февраля
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Коронавирус убил уже свыше 2 тысяч человек
Как встречать Масленицу в 2020 году?
Как встречать Масленицу в 2020 году?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь