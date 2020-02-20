Стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель

Новости Бизнеса:Нефть дорожает на фоне увеличения запасов в США.

Цены на нефть выросли в четверг, несмотря на значительное увеличение коммерческих запасов нефти в США.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $ 59,3 за баррель, что на $ 0,18 (0,3%) выше цены закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на $ 1,37 (2,37%), до $ 59,12 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $ 0,25 (0,47%) - до $ 53,54 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $ 53,29 за баррель, поднявшись на $ 1,24 (2,38%) по сравнению с предыдущей сессией.

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 4,2 млн барр. при прогнозном росте на 2,5 млн барр., говорится в отчете API. По мнению отраслевых экспертов, Управление энергетической информации (EIA) 20 февраля в 18:00 по Киеву сообщит о росте на 2,5 млн барр.

Беспокойство по поводу сокращения поставок в Ливии и санкций США в отношении торгового подразделения российской энергетической компании "Роснефть" были названы попутным ветром для нефтяных рынков. В ночных новостях говорилось, что переговоры о прекращении огня в Ливии были прерваны после того, как ливийская национальная армия, подконтрольная генералу Халифе Хафтару, уничтожила турецкий корабль в порту Триполи. Через этот порт перевозится оружие и боеприпасы, сообщает Bloomberg.

До начала блокады портов и нефтепроводов Ливия экспортировала 1,2 млн барр./сутки. (б/с) - заявил аналитик Price Futures Group Фил Флинн в отчете агентства Bloomberg.

По состоянию на 09:45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 59,13 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 59,31 доллара за баррель, что на 19 центов выше уровня закрытия торгов ($ 59,12).