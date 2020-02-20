В Украине в этом году наблюдается прирост в экспорте продукции АПК

Новости Бизнеса:Украина в этом году увеличила поставки на экспорт на более чем 14%.

Украина в январе 2020 года поставила на внешние рынки сельскохозяйственную продукцию на сумму $1,98 млрд, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

Согласно сообщению министерства, из общего экспорта Украины доля аграрной продукции составляет 48%. Основную долю аграрного экспорта занимают зерновые культуры - 48% и масличные - 23%.

"Однако мы постепенно увеличиваем объемы поставок готовой, нишевой и органической продукции", - цитируется в сообщении замминистра экономики Тарас Высоцкий.

В ТОП 5 стран, которые больше всего импортировали украинскую сельскохозяйственную продукцию за отчетный период вошли Китай (10,2%), Египет (10,1%), Испания и Нидерланды (по 8,0%), Турция (6,6%).

В целом за январь 2020 внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров составил около $2,5 млрд, что на 15% больше, чем за соответствующий период 2019 года.