В Кабмине не планируют снижать "зеленый" тариф задним числом

Новости Бизнеса:Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами.

Минэкоэнерго находится в диалоге с инвесторами в солнечные и ветряные электростанции (СЭС, ВЭС) по поиску компромисса в отношении взятых ранее государством обязательств по обеспечению для них высоких "зеленых" тарифов, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы предвидим серьезные проблемы с тем, чтобы обслуживала наша энергетика такие высокие обязательства. Мы находимся в диалоге с рынком. Мы с ЕБРР и другими уважаемыми нашими инвесторами постоянно обсуждаем возможный компромисс и договоренность, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил", – сказал он в ходе отчета правительства в Раде в пятницу.

"Мы также не стоим и не поддерживаем ретроспективное изменение правил", – подчеркнул премьер.

По его словам, Минэкоэнерго построило модель рынка и показало всю экономику инвесторам.

Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу "зеленых" тарифов ведется с осени прошлого года. В отсутствии значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса.