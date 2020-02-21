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Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности

Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
14:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения для промышленных потребителей газа на март 2020 года, указав, что цены снизятся на 12-15% по сравнению с прошлым месяцем, в зависимости от условий поставки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В зависимости от показателей (объемов закупки и условий оплаты - ред.), Нафтогаз предлагает газ по цене 3 981,00 - 4 606,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены снизятся на 12%-15%, в зависимости от условий поставки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такие ценовые предложения на природный газ будут действовать с 1 марта 2020 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

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Напомним, на февраль НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на природный газ для промышленных потребителей до 4 661 - 5 208 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами). В сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снижены на 14-15%, в зависимости от условий поставки.

Цены на газ по ПСО на февраль будут обнародованы в конце февраля по новой формуле. На январь "Нафтогаз" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО на уровне 4 650 грн за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена выросла на 8,7%.

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Газ, Промышленность, Нафтогаз, Цены на газ.
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