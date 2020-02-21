В Украине сократилось производство водки

Новости Бизнеса:Производство водки в Украине в прошлом году сократилось на 14%, а бренди – увеличилось на 1,7%.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2019 году сократилось на 13,9% по сравнению с предыдущим годом - до 10,92 миллиона декалитров, производство бренди, включая "Коньяк Украины", увеличилось на 1,7% - до 2,3 миллиона декалитров.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в прошлом году увеличился на 15,7% по сравнению с 2019 годом и составил 8,4 миллиона дал.

При этом производство игристых вин из свежего винограда (кроме вина "Шампанское" и "Шампанское Украины") сократилось на 18% - до 2,67 миллиона дал. Производство вин крепостью до 15% увеличилось на 4,5% - до 6,42 миллиона дал, а вин с содержанием спирта более 15% (портвейн, херес и других) – на 19,1%, до 741,6 тысячи дал.

Как сообщалось, по данным Госстата, общее производство виноматериалов в Украине за 2019 год сократилось на 50% по сравнению с 2018 годом - до 9,88 миллиона декалитров.

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в 2018 году снизилось по сравнению с 2017 годом на 7,1% - до 12,7 миллиона дал, а коньяка и бренди - на 5,7%, до 2,2 миллиона дал.