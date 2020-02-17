Водка подешевела: В Госстате заявили о снижении цен

Новости Украины:В Украине заявили о снижении цен на водку об этом свидетельствуют данные Госсатистики.

За месяц водка в Украине подешевела на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в январе 2020 года стоимость 1 бутылки водки объемом 0,5 л составила в среднем 92,06 грн, тогда как в декабре 2019 года - 92,25 грн. Таким образом, за месяц водка в Украине подешевела в среднем на 0,2%.

При этом, стоимость вина за месяц выросла в среднем на 0,6% - до 66,75 грн за бутылку объемом 0,75 л. Речь идет о столовом вине отечественного производства.

Возросли также цены на пиво - за месяц на 0,2%, до 17,2 грн за бутылку объемом 0,5 л. Речь идет о пиве отечественных марок.

Как сообщалось ранее, западные области Украины вышли в лидеры по расходам на алкоголь.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").