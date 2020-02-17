Риски заражения: В ВОЗ заявили об угрозе коронавируса для больных раком

Новости Украины:В ВОЗ заявили, что коронавирусом больше рискуют заразится больные раком люди.

Онкобольные больше рискуют заразиться новым коронавирусом, считают ученые, чье заявление опубликованно научным медицинским журналом The Lancet Oncology.

"Из-за системного иммунодепрессивного состояния, вызванного злокачественными новообразованиями и противоопухолевой терапией, в частности химиотерапией и хирургией, пациенты с онкологическими заболеваниями подвергаются повышенному риску заражения новым коронавирусом", — говорится в исследовании.

Такой вывод ученые сделали, проанализировав около 2 тысяч подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в 575 больницах Китая. Ученые призвали усилить наблюдение и лечение зараженных коронавирусом онкологических пациентов, особенно людей в возрасте, а также тех, у кого есть сопутствующие патологии.

Следует также отметить, что дальнейшее развитие эпидемии, вызванной коронавируса, невозможно спрогнозировать. Об этом заявил в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.