Инвесторы для развития: Какие приоритеты у власти Украины

Новости Бизнеса:Украинская власть выставила приоритеты среди инвесторов для страны.

Для украинской власти национальный инвестор в приоритете. Однако, условия ведения бизнеса должны быть равными для всех.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Национальный инвестор (в приоритете - ред.), но правила одинаковы для всех", - сказал он.

Главной задачей для правительства является развитие украинской экономики, продолжил министр.

"Мы должны развивать Украину, и это делается не для инвесторов, не для роста ВПП, а для людей. Что люди хотят? Чтобы они были уверены в будущем, в завтрашнем дне. Этому будет способствовать создание новых бизнесов, модернизация существующих, создание новых рабочих мест. Поэтому мы приглашаем всех инвесторов, и поэтому мы развиваем украинскую экономику", - добавил он.

Как сообщалось ранее, эксперты раскритиковали намерения властей ввести "инвестиционную няню" для иностранцев, которые привлекут в Украину более 100 млн долл. Они убеждены, что в приоритете должен быть национальный инвестор. Но вместе с тем, инвесторам не нужны няни, им нужны стимулы для капиталовложения, вроде Польши, где бизнесу государство компенсирует до 50% инвестированных средств.