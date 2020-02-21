Развитие промышленности по-украински: Минэкономики просит 53 млрд из госбюджета

Новости Украины:Минэкономики запросили финансирование на следующие три года для развития промышленности.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет просить 56 млрд гривен на развитие промышленности в Украине на последующие три года.

Об этом заявил на форуме Level Up Ukraine-2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Я хотел бы отметить (или обозначить) приоритеты на 2021-2023 годы правительства по поддержке или развитии промышленности. Мы планируем попросить, как Минэкономики, 56 млрд грн на следующие три года на финансирование развития промышленности", - сказал Милованов.

Как сообщалось ранее, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что для привлечения инвестиций и экономического роста в Украине нужен "турборежим" в принятии решений властью.