Скачать
Пятница, 21.02.2020
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Зеленский о протестах из-за возвращения украинцев из Уханя: Заказчики понесут наказание (Видео)
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

Милованов поддерживает идею восстановления Минагро

Милованов поддерживает идею восстановления Минагро
20:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Министр экономики допустил возвращение Министерства аграрной политики.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допускает выделение Министерства аграрной политики после завершения земельной реформы.

"Сейчас идет реформа земли, агрорынка. После того, как эта реформа закончится, запущен будет рынок, я поддерживаю ситуацию, когда мы создадим новое министерство АПК", - сказал Милованов в эфире "Украина 24" в пятницу вечером.

На агропредприятиях уровень эффективности на один актив на 14% ниже, чем в целом на госпредприятиях, подчеркнул министр.

"Мы взяли МинАПКУ в ужасном состоянии. На госпредприятиях крадут, что мы останавливаем, многое уже остановили", - сказал он.

В Минэкономразвития пообещали сделать жителей сел богатыми

"МинАПК занималось двумя вещами - назначением руководителей на госпредприятия... А второе - продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве не было что спасать", - сказал Тимофей Милованов.

Отвечая на вопрос о том, какое министерство он потенциально возглавил бы, Милованов отметил, что чувствует ответственность за реформу рынка земли и поэтому на данном этапе в гипотетической ситуации разделения Минэкономики возглавил бы Минагро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Минэкономики, Минагро, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 февраля
03 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
04 Маникюр 2020: весенние тренды нейл-арта (Фото)
05 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
День в ООС: боевики опять пустили в ход тяжелые минометы
Яценюк - Путину: Мы - не &quot;единый народ&quot;
Яценюк - Путину: Мы - не "единый народ"
Новый кнопкодав: В Раде еще один нардеп погорел на &quot;не личном&quot; голосовании
В Раде еще один нардеп погорел на "не личном" голосовании
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь