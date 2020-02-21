Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ

Новости Бизнеса:Минфин проведет аукцион без ограничения по сумме на ОВГЗ.

Министерство финансов Украины отреагировало на снижение спроса нерезидентов на украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и проведет следующий еженедельный аукцион во вторник, 25 февраля, без ограничения по сумме.

Как сообщается на сайте министерства, на торги будут выставлены гривневые бумаги сроками обращения 70, 511, 679 и 2646 дней.

На предыдущем аукционе 18 февраля Минфин привлек в госбюджет небольшой объем средств в 1,5 млрд грн, при этом ставки размещения несколько выросли после их непрерывного снижения в течение большей части прошлого и начала текущего года.

Напоминаем, объем вложений нерезидентов в ОВГЗ по итогам минувшей недели остался на уровне около 127 млрд грн, а доля на рынке ОВГЗ Украины - на уровне 15,7%.

В 2019 году объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, до 115,8 млрд грн.