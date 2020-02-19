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Среда, 19.02.2020
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Неудачный аукцион: Минфин продал гособлигаций на 1,5 миллиарда

Неудачный аукцион: Минфин продал гособлигаций на 1,5 миллиарда
11:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Инвесторам предложили гривневые ОВГЗ со сроком оборота до трех лет.

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля 2020 года привлекло в государственный бюджет 1,529 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"По результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 18 февраля 2020 года, в государственный бюджет привлечено 1 529 058 138,23 грн", - говорится в сообщении.

По итогам аукциона на финансирование государственного бюджета было привлечено: 6-месячные ОВГЗ – 344 млн грн; 1-летние ОВГЗ – 1 152 млн грн; 3-летние ОВГЗ – 32 млн грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составляет 9,82%, 1-летних гривневых ОВГЗ – 9,63%, 3-летних гривневых ОВГЗ – 10,11%.

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Как сообщал Укринформ, Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 11 февраля привлекло в государственный бюджет 9,2 млрд грн.

Напомним, в Украину в течение прошлого года больше всего перевели денег из США.

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Минфин, Деньги, Гособлигации.
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