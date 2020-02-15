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НБУ назвал пятерку стран-лидеров по денежным переводам в Украину

НБУ назвал пятерку стран-лидеров по денежным переводам в Украину
09:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Украину в течение прошлого года больше всего перевели денег из США.

В 2019 году объем частных переводов (по официальным и неформальным каналам) составил из-за границы - почти 12 миллиардов долларов в эквиваленте, из Украины за границу - почти 0,6 миллиарда долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Самые популярные страны из которых высылали деньги в Украине:

  • США (18%)
  • Израиль (14%)
  • Италия (9%)
  • Россия (7%)
  • Польша (7%)

В прошлом году на третьем месте по переводам была Россия с долей в 9%.

"Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в пределах Украины вырос на 38,6% по сравнению с 2018 годом и составил 197,93 млрд грн или 7 679 млн дол. США в эквиваленте (74,21% от общей суммы переводов)", - говорится в сообщении.

Топ-5 стран куда чаще присылали деньги из Украины:

  • Россия (31% от общей суммы переводов)
  • Грузия (11%)
  • Азербайджан (6%)
  • Китай (5%)
  • Узбекистан (5%)

По сравнению с прошлым годом доля России уменьшилась на 5 процентов.

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Напомним, объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за январь сократился на 3,7% - до 370 млрд грн.

Национальный банк Украины разрешит бизнесу свободную покупку валюты без ограничений обязательствами по внешнеэкономическим контрактам при ясности относительно дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

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НБУ, США, Деньги, Денежные переводы.
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