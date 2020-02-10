В Нацбанке рассказали, на что больше всего жалуются украинцы

Новости Бизнеса:Нацбанк назвал главную причину, по которой люди жалуются в главный финансовый орган.

В прошлом году в Национальный банк Украины поступило почти 17 тыс. обращений граждан с жалобами на работу банков, около трети из них касаются отношений в сфере кредитов. Об этом сообщает НБУ.

"В 2019 году в Национальный банк поступило почти 17 тыс. обращений граждан. Это на 25% больше, чем годом ранее... Большинство обращений, которые обработало новое подразделение, касаются отношений потребителей финансовых услуг и банков по кредитным договорам (33%), работы платежных систем и расчетов (25%), обслуживания в банках (10%), отношений с небанковскими учреждениями (7%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей. Среди них: обманчивая реклама депозитов, различные процентные ставки в договоре и во время фактического расчета, увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга, самовольное списание средств из зарплаты или иных начислений в счет погашения долга, продление депозита без согласования с потребителем и т.п.

В целом НБУ получил обращения, касающиеся 53 банков.

Как сообщалось, на протяжении 2018 года в Национальный банк поступило 13,3 тыс. обращений граждан.