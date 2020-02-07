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В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков

В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
10:40 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:За 2019 год в Украине закрылось более 500 отделений банков.

Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, Ощадбанк закрыл 303 отделения, Приватбанк - 93, Проминвестбанк – 55.

По состоянию на 1 января 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений – 2,327 тысячи, Приватбанк занимает второе место – 1,928 тысячи отделений.

Крупные сети подразделений также имеют Райффайзен банк Аваль (496) и Укрсиббанк (284).

В 2019 году наибольшее увеличение сети подразделений показал ПУМБ, открывший 28 отделений.

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Напомним, за январь-сентябрь количество банковских отделений сократилось на 304 - с 8509 до 8205. В третьем квартале года банки закрыли 64 отделения.

Массовое закрытие отделений наблюдается не только в банках Украины. Банковская система всего мира испытывает всевозможные потрясения. Многие крупные банки отказываются от филиалов в разных странах и существенно сокращают штат сотрудников.

В 2019 году более 50 банков по всему миру объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест, что стало рекордным показателем за последние четыре года — в 2015 году в банковском секторе было зафиксировано сокращение более 91,5 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчеты банков и профсоюзов, передает Капитал.

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В текущем году 82% сокращений (63,6 тыс. человек) пришлось на европейские банки, еще 10% на Северную Америку (7,7 тыс.), в Латинской Америке под сокращения попали 3,5 тыс. банковских сотрудников (4,5%).

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НБУ, Банк, Банки, Экономика Украины, Отделения банков.
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