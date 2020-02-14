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В Украине стало меньше наличных денег

В Украине стало меньше наличных денег
09:28 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Денежная масса в Украине за январь 2020 года сократилась на 1,6%, до 470 млрд грн.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за январь сократился на 3,7% - до 370 млрд грн.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем денежной массы за этот период вырос на 2% – до 1,467 трлн грн, денежной базы – сократился на 1,6%, до 470 млрд грн.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн. Объем денежной массы за этот период вырос на 12,3% – до 1,435 трлн грн, денежной базы - на 9,6%, до 477 млрд грн.

Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляло 5 057,3 млн шт, что на 29,2% больше показателя 2018 года. 

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) отсрочил со 2 марта до 2 июня вступление в силу требований к финансовым учреждениям по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах, рассмотрев ряд предложений участников рынка и банков к Положению об информационном обеспечении банками клиентов о банковских и других финансовых услугах.

Национальный банк Украины разрешит бизнесу свободную покупку валюты без ограничений обязательствами по внешнеэкономическим контрактам при ясности относительно дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом.

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НБУ, Деньги, Наличные, Денежная масса.
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