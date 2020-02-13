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НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев

НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
14:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Национальный банк Украины отчитался о количестве платежных крат в Украине.

Общее количество операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляло 5 057,3 млн шт, что на 29,2% больше показателя 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляло 5 057,3 млн шт., а их объем – 3 576,7 млрд грн. По сравнению с 2018 годом количество указанных операций выросло на 29,2%, а сумма – на 24,3%", - говорится в сообщении.

По количеству операций преобладали безналичные – 4 167,1 млн шт. (82,4%), то есть восемь из десяти операций с платежными карточками были безналичными.

Объем безналичных операций составил 1 798,3 млрд грн, что составило 50,3% от всех операций с карточками (по итогам 2018 года – 45,1%). Пять лет назад этот показатель составлял лишь 25%. Следовательно, безналичные операции с использованием платежных карт становятся все более популярными среди украинцев. Распределение безналичных операций по видам операций свидетельствует, что в прошлом году наибольшее количество операций с использованием карт приходилась на расчеты в торговых сетях – 51,2%, по объемам – доминировали переводы с карты на карту – 42,4%.

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Общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 января 2020 года выросло на 16%, если сравнить с началом 2019 года, и составило 68,9 млн шт. Почти две трети от этого количества – это активные платежные карточки (61,2%).

Актуальным остается тренд по активному распространению бесконтактных платежей как с использованием бесконтактных карт, так и посредством смартфонов и других NFC-устройств, что обусловлено безопасностью, скоростью и удобством таких операций. Количество бесконтактных платежных карт по 2019 год увеличилось более чем вдвое – с 3,9 млн шт. до 8,6 млн шт. карт.

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