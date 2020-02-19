Налоговая служба опровергла фейк о введении налога на переводы с карты на карту

Новости Бизнеса:В Налоговой службе Украины заявили, что информация о введении налога на денежные переводы с карты на карту не правдива.

Распространенная в интернете информация о введении в Украине налога на переводы средств на банковскую частную карту не соответствует действительности, заявили в Государственной налоговой службе Украины.

"Никакие новые налоги не вводятся! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, - не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", - отметили в пресс-службе ГНС.

В налоговой также подчеркнули, что информация о банковских счетах обычных физических лиц, не являющихся физлицами-предпринимателями (ФОПами), может быть предоставлена банком только по запросу налоговой относительно наличия банковских счетов, а также по решению суда - о движении средств или о любой другой информации о счете.

"Если налоговая служба узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и так далее) обязана обратиться в суд", - добавили в пресс-службе ГНС.

Как сообщалось ранее, ранее в налоговой службе опровергли информацию о том, что государственный бюджет Украины по доходам выполняется исключительно из-за переплаты налогов, отметив, что выполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов.

В частности, сумма переплат всех налогов в бюджет по состоянию на 1 января 2020 года составила 38,7 миллиардов гривен, что на 4,3% больше показателя на начало 2019 года.

Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 млрд грн, что на 17,1%, или на 66,7 млрд грн, больше, чем в 2018 году.

Напомним, Топ-менеджеры подозреваются в незаконной выдаче кредитов.