Скачать
Среда, 19.02.2020
В ООН назвали число гражданских, пострадавших от войны на Донбассе
В ООН назвали число гражданских, пострадавших от войны на Донбассе
Обострение на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых
Обострение на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых
Шахтер - Бенфика: на кого ставят букмекеры
Шахтер - Бенфика: на кого ставят букмекеры
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля

Налоговая служба опровергла фейк о введении налога на переводы с карты на карту

Налоговая служба опровергла фейк о введении налога на переводы с карты на карту
11:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Налоговой службе Украины заявили, что информация о введении налога на денежные переводы с карты на карту не правдива.

Распространенная в интернете информация о введении в Украине налога на переводы средств на банковскую частную карту не соответствует действительности, заявили в Государственной налоговой службе Украины.

"Никакие новые налоги не вводятся! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, - не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", - отметили в пресс-службе ГНС.

В налоговой также подчеркнули, что информация о банковских счетах обычных физических лиц, не являющихся физлицами-предпринимателями (ФОПами), может быть предоставлена банком только по запросу налоговой относительно наличия банковских счетов, а также по решению суда - о движении средств или о любой другой информации о счете.

Курс валют на 19 февраля: гривня возобновила рост

"Если налоговая служба узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и так далее) обязана обратиться в суд", - добавили в пресс-службе ГНС.

Как сообщалось ранее, ранее в налоговой службе опровергли информацию о том, что государственный бюджет Украины по доходам выполняется исключительно из-за переплаты налогов, отметив, что выполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов.

В частности, сумма переплат всех налогов в бюджет по состоянию на 1 января 2020 года составила 38,7 миллиардов гривен, что на 4,3% больше показателя на начало 2019 года.

Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 млрд грн, что на 17,1%, или на 66,7 млрд грн, больше, чем в 2018 году.

Напомним, Топ-менеджеры подозреваются в незаконной выдаче кредитов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Деньги, Денежные переводы, Налоговая служба Украины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Украина за год потеряла четверть миллиона граждан
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Итоги дня 18 февраля: наступление боевиков, заседание СНБО и сокращение населения Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Весна в феврале: в Украине будет тепло и солнечно
Весна в феврале: в Украине будет тепло и солнечно
Зима так и не пришла: метеорологам сложно определить приход весны
Метеорологам сложно определить приход весны
Самолет для эвакуации украинцев из Китая вылетел в Ухань
Самолет для эвакуации украинцев из Китая вылетел в Ухань
День весеннего равноденствия в 2020 году: какого числа
День весеннего равноденствия в 2020 году: какого числа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь