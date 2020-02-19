Курс валют на 19 февраля: гривня возобновила рост

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 19 февраля, курс доллара на уровне 24,44 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 24,4431 гривен за 1 доллар (-0,0025 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет 24,4456 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 19 февраля:

USD — 24,4431 грн за 1 доллар;

— 24,4431 грн за 1 доллар; EUR — 26,4291 грн за 1 евро;

— 26,4291 грн за 1 евро; PLN — 6,1831 грн за 1 польский злотый;

— 6,1831 грн за 1 польский злотый; RUB — 3,8327 грн за 10 рублей;

— 3,8327 грн за 10 рублей; BYN — 11,0934 грн за 1 белорусский рубль;

— 11,0934 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 4,0275 грн за 1 турецкую лиру;

— 4,0275 грн за 1 турецкую лиру; MDL — 1,3849 грн за 1 молдавский лей.

— 1,3849 грн за 1 молдавский лей. GBP — 31,8567 грн за 1 фунт стерлингов;

— 31,8567 грн за 1 фунт стерлингов; CHF — 24,8886 грн 1 швейцарский франк;

— 24,8886 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,491 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 18 февраля межбанковский валютный рынок снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже снизился на 1 копейку до 24,42 гривен за доллар, курс в покупке до 24,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,44 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 февраля справочный курс на уровне 24,44 грн/доллар, снизив его по сравнению с 17 февраля (24,45 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 18 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,48 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 26,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,27 (24,30 - 17 февраля), продажи - 24,48 (24,52 - 17 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,27 (26,32 - 17 февраля), продажи - 26,62 (26,67 - 17 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 17 февраля), продажи 3,89 (3,90 - 17 февраля) грн за 10 рублей.