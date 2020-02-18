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Нацбанк обещает дешевые кредиты в гривне уже в 2020 году

Нацбанк обещает дешевые кредиты в гривне уже в 2020 году
12:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Ставки по кредитам в гривне станут исторически самыми низкими в течение 2020г.

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что ставки по кредитам в гривне, в том числе по ипотеке, станут исторически самыми низкими в течение 2020 года, говорится в обнародованном на сайте Нацбанка "Обзоре банковского сектора" за февраль 2020 года.

Как говорится в обзоре, украинские банки за четвертый квартал 2019 года снизили процентные ставки по гривневым кредитам для бизнеса на 2,4 процентных пункта (п.п.) – до 15,7% годовых, реагируя на снижение учетной ставки.

Удешевление гривневых кредитов для физлиц было менее ощутимым – за четвертый квартал 2019 года ставки снизились на 0,5 п.п. – до 33,6% годовых.

Вместе с тем ставки по валютным кредитам субъектам хозяйствования находятся на исторически низких уровнях – 4,6% в декабре 2019 года.

В обзоре также отмечается, что ставки по депозитам физических лиц начали снижаться только в декабре вслед за снижением ставок государственными банками.

"В течение года госбанки удерживали ставки по депозитам на высоком уровне из-за инерционности в управлении пассивами и активами и юридические риски вокруг ПриватБанка", – говорится в документе.

Так, согласно обзору, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физлиц в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,7 п.п. – до 15,1% годовых, в январе 2020 года продолжила снижение на 1,1 п.п., как и в первую неделю февраля – еще на 1 п.п., до 13% годовых.

Вместе с тем стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США за четвертый квартал 2019 года сократилась на 0,6 п.п. – до 2,6% годовых, а в 2020 году – еще на 0,7 п.п.

Гривневые средства корпораций в течение четвёртого квартала 2019 года подешевели на 2,7 п. п. – до 10,3% годовых.

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Как сообщалось, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, центробанк ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

В четвертом квартале 2019 года НБУ снижал учетную ставку дважды, самое существенное снижение – в декабре (на 2 п.п.). Кроме того, в январе 2020 года Нацбанк снизил учетную ставку ещё на 2,5 п.п. – до 11% годовых.

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НБУ, МВФ, Кредиты, Ставки по кредитам.
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