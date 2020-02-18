Скачать
Вторник, 18.02.2020
На Донбассе произошел интенсивный бой: погиб один военный, ранены четверо
На Донбассе произошел интенсивный бой: погиб один военный, ранены четверо
Эпидемия коронавируса: число жертв приближается к 1900
Эпидемия коронавируса: число жертв приближается к 1900
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля
Лига чемпионов возвращается: где смотреть матчи 18 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 февраля

Команда МВФ посетит Киев для технических обсуждений

Команда МВФ посетит Киев для технических обсуждений
09:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Команда экспертов Международного Валютного Фонда посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение экономического роста и стабильности.

Международный валютный фонд, глава которого Кристалина Георгиева 15 февраля в Мюнхене обсудила с президентом Владимиром Зеленским подготовку новой программы сотрудничества, направил в Киев группу экспертов.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – говорится в сообщении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

17 февраля этого года завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, однако Украина смогла получить по ней лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой. Одним из них является №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации ПриватБанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Верховная Рада в настоящее время вошла в процесс рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, который при соблюдении существующего регламента может растянуться на несколько недель или даже месяцев.

"Наш диалог содержательный, а отношения - дружеские": Зеленский встретился с главой МВФ

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда страна лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 гг. и в 2011-2013 гг. Киев выплатил Фонду соответственно SDR1,45 млрд и SDR6,43 млрд при отсутствии встречного финансирования.

В то же время в 1994-2001 гг. "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило SDR1,04 млрд, в 2008-2010 гг. – SDR8,72 млрд, в 2014-2018 гг. – $3,92 млрд.

Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на глобальную экономику

В результате в целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR22,41 млрд, выплатил SDR18 млрд, из них SDR2,47 млрд составили проценты.

В 2020-2024 гг. Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR6,44 млрд, в том числе SDR0,59 млрд процентов. Из этой суммы на этот год приходится SDR1 млрд, на следующий – SDR1,14 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Йоста Люнгман, Эксперты МВФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На самом деле они не нужны: вещи, которые захламляют современный интерьер
02 За естественную красоту: актрисы, которые отказались от "уколов красоты"
03 Чеснок - каждый день: почему стоит регулярно его употреблять
04 Линейка смартфонов Redmi Note 8 подешевела
05 В зоне ООС идет интенсивный бой: боевики пытаются прорвать линию разграничения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Команда МВФ посетит Киев для технических обсуждений
Команда МВФ посетит Киев для технических обсуждений
По-весеннему тепло: в Украине ожидается существенное потепление
В Украине ожидается существенное потепление
Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане
Сегодня 6-я годовщина начала расстрелов на Майдане
Когда будет Страстная неделя в 2020 году и как ее провести
Когда будет Страстная неделя в 2020 году и как ее провести
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь