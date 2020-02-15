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"Наш диалог содержательный, а отношения - дружеские": Зеленский встретился с главой МВФ

"Наш диалог содержательный, а отношения - дружеские": Зеленский встретился с главой МВФ
11:25 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Высокопоставленные лица обсудили ряд важных законов.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный экономический рост. Об этом сообщает пресс-службу Офиса Президента.

"На полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой", — говорится в сообщении.

По информации Офиса Президента, это уже вторые переговоры Главы государства с главой МВФ в этом году.

Зеленский начал визит в Германию

"Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь шла, в частности, о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемый законопроект о банках.

"Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения — дружеские", — подытожил Зеленский.

Как сообщалось, Национальный банк Украины видит ключевым риском для реализации собственного макропрогноза отсрочки заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, глава МВФ о влиянии коронавируса на глобальную экономику: Мы не знаем, что будет дальше.

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Германия, МВФ, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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