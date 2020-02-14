Зеленский начал визит в Германию

Новости Украины:Зеленский начал визит в ФРГ, где примет участие в Мюнхенской конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время форума Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, во время визита глава Украинского государства проведет ряд международных встреч.

Как сообщалось, 14-16 февраля в немецком Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности.