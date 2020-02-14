"Частная инициатива": в МИД отреагировали на "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"

Новости Украины:В МИД утверждают, что документ по Донбассу, опубликованный на сайте Мюнхенской конференции, не соответствует официальной позиции Украины.

Тезисы, содержащиеся в документе "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", опубликованном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины, заявило Министерство иностранных дел Украины.

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", - говорится в комментарии МИД Украины.

Ведомство отмечает, что данный документ был подготовлен неправительственной организацией "Euro-Atlantic Security Leadership Group".

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом Конференции, а текст документа был удален с официального сайта Конференции.