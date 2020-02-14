Война на Донбассе: Участники Мюнхенской конференции дали 12 советов

Новости Украины:Эксперты из России, с Украины и из западных стран прописали сценарий урегулирования конфликта.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.

Об этом сообщается на сайте конференции.

Шаг 1. Восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, представители РФ покинули комиссию несколько лет назад.

Шаг 2. Переговоры о боевых действиях на уровне "нормандской четверки) (предлагается расширить темы переговоров и включить туда тему боевых действий, а также их прекращения).

Шаг 3. Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска).

Шаг 4. Розыск пропавших без вести.

Шаг 5. Планирование и реализация инициативы по разминированию.

Шаг 6. Восстановление инфраструктуры Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний). К фонду также предложено присоединиться России.

Шаг 7. Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ - соответственно с иным налогообложением).

Шаг 8. Поддержка дорожной карты по санкциям (если стороны соглашаются на "мюнхенскую инициативу", то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против России).

Шаг 9. Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Ведь сейчас на Донбассе находится более 1200 таких источников токсичности).

Шаг 10. Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Шаг 11. Поддержка и определение областей взаимодействия между ЕС и Россией. Отмечается, что в 2020 году ЕС и России следует вывести избирательное сотрудничество в число приоритетов,в том числе поддерживая выполнение минских соглашений.

Шаг 12. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.

Напомним, в Мюнхене открывается конференция по безопасности с участием генсека НАТО, главы Facebook и директора ВОЗ.