Скачать
Пятница, 14.02.2020
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
ВОЗ: Заразиться новым коронавирусом могут две трети жителей Земли
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
Почти весна: погода 14 февраля в Украине будет теплой и безветренной
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина
14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

В Мюнхене открывается конференция по безопасности: все самое главное

В Мюнхене открывается конференция по безопасности: все самое главное
08:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Мюнхене открывается конференция по безопасности с участием генсека НАТО, главы Facebook и директора ВОЗ.

Более 500 высокопоставленных политиков со всего мира соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается в пятницу, 14 февраля и продлится до воскресенья.

В числе подтвержденных участников форума - генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек Интерпола Юрген Сток, руководитель ОЭСР Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Украины Владимир Зеленский.

Российскую делегацию на конференции возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участие в мероприятии подтвердили: министры обороны США, ФРГ, Турции и Канады, президент Афганистана Ашраф Гани, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава Facebook Марк Цукерберг.

Германию будут представлять президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и спикер бундестага Вольфганг Шойбле.

В этом году в Мюнхен приедет и гендиректор Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: как ожидается, вспышка коронавируса в Китае станет одной из главных тем обсуждения на форуме.

Как сообщил ранее глава конференции Вольфганг Ишингер, встречи в "нормандском формате" по украинскому урегулированию в Мюнхене, о возможности проведения которой ранее шла речь, не планируется.

Зеленский едет в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Другое международное мероприятие "на полях" форума уже подтверждено - это переговоры по Ливии. Они состоятся в воскресенье, это подтвердил и МИД ФРГ.

"В воскресенье, 16 февраля 2020 года по приглашению министра иностранных дел Хайко Мааса и спецуполномоченного ООН по Ливии Хасана Саламе пройдет первая очередная встреча международного комитета по Ливии. Организовать этот комитет было решено на берлинской конференции по Ливии 19 января", - сообщила ранее пресс-служба МИД.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее, конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Безопасность, Мюнхенская конференция, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
02 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
03 Баканов: Мы работаем над новой организационной структурой СБУ
04 Загороднюк: Украина сделала все, чтобы разблокировать заседание Украина-НАТО
05 Вещи из прошлого века, которые снова вернулись в моду (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стало меньше наличных денег
В Украине стало меньше наличных денег
Ермак отреагировал на расследование относительно поездки Зеленского в Оман
Ермак отреагировал на расследование поездки Зеленского в Оман
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2020: дудл от Google для всех влюбленных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь