Зеленский едет в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 февраля посетит с рабочим визитом Германию для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент Владимир Зеленский 14-15 февраля будет находиться с рабочим визитом в Германии, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Федеративную Республику Германия для участия в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности”, - говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках конференции Президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Напомним, на этой недели Зеленский поговорил с Меркель о Донбассе. Стороны говорили о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины.