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На Банковой не исключают новую встречу Зеленского с Путиным

На Банковой не исключают новую встречу Зеленского с Путиным
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Офис президента не исключает новую встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным при соблюдении некоторых условий.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что пока каких-либо договоренностей о возможной встрече главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным до следующей встречи в "Нормандском формате" нет, но такая возможность не исключается, если это поможет в продвижении урегулирования конфликта на Донбассе.

"Что касается встречи с Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент. Если он (Путин - ред.) будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в Нормандском формате, мы это не исключаем. Но пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было", - сказал он на брифинге в среду в Офисе президента.

Ермак рассказал о приоритетах работы: первый брифинг нового главы Офиса президента

Напомним, что в декабре 2019 года Зеленский и Путин провели личную встречу в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже.

После этой встречи президенты обменялись новогодними поздравлениями (чего не было во время президента Петра Порошенко), а Зеленский сказал, что у них "начался диалог".

В январе рассматривалась возможность встречи Зеленского и Путина на форуме памяти Холокоста в Израиле, но она так и не произошла.

Следующие переговоры в нормандском формате предварительно запланированы на апрель.

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Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента.
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