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"Двенадцать шагов к миру на Донбассе": с сайта Мюнхенской конференции удалили доклад
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"Двенадцать шагов к миру на Донбассе": с сайта Мюнхенской конференции удалили доклад

"Двенадцать шагов к миру на Донбассе": с сайта Мюнхенской конференции удалили доклад
17:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С сайта Мюнхенской конференции удалили доклад по Украине.

Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции.

Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".

Напомним, ранее сообщалось , что участники Мюнхенской конференции по безопасности приняли первое заявление по Украине, в котором согласовали 12 шагов для усиления безопасности на ее территориях, а также в евроатлантическом регионе.

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Позже группа американских дипломатов и экспертов отметили, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной.

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Мюнхен, Донбасс, Доклад.
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