"Дружественные Кремлю термины": дипломаты США оценили "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"

Новости Украины:Американские дипломаты оценили документ, представленный на Мюнхенской конференции.

Группа американских дипломатов и экспертов отмечают, что некоторые из шагов, предложенных в плане по достижению безопасности в Украине, представленном перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, резонируют с идеями, выдвигаемыми российской стороной.

"Большинство из 12 рекомендаций от группы лидеров Евроатлантической безопасности - если будут добросовестно имплементированы всеми сторонами - являются конструктивными и могут служить в качестве мер по укреплению доверия и облегчить сложности, страдания, которым подвергается население в и возле оккупированного Донбасса. Некоторые являются проблематичными; особенно два повторяют предложения Кремля о переговорах или темы дезинформации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Atlantic Council.

Отмечается, что опубликованный документ описывает разрешение проблемы в "дружественных Кремлю терминах, возможно, чтобы убедить членов российской элиты подписать".

Это заявление подписали частности Ян Бжезинский, Майкл Карпентер, Эдвард Лукас, послы Джон Хербст, Стивен Пайфер, Уильям Тейлор, Мари Йованович, Александр Вершбоу.