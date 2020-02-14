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Пятница, 14.02.2020
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Яценюк о "Двенадцати шагах к миру на Донбассе": Нам предлагают принять условия РФ

Яценюк о "Двенадцати шагах к миру на Донбассе": Нам предлагают принять условия РФ
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Яценюк раскритиковал инициативу, обнародованную на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк раскритиковал обнародованную рамках Мюнхенской конференции по безопасности инициативу "Двенадцать шагов к миру на Донбассе".

Сообщение соответствующего содержания Яценюк обнародовал в пятницу на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Документ "международных экспертов" о 12 шагах к мира" на Донбассе" - это химера. Причина такой оценки - очевидна. В документе содержится набор многих различных рекомендаций. Но важнейшей идеи нет, - вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль над нашей государственной границей. Поэтому этот порыв - пустой. А пустоту не следует серьезно рассматривать", - сказано в сообщении. 

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Вместе с тем, политик добавил, что нужно серьезно отнестись к двум тезисам этого "документа", поскольку "они все объясняют".

"Т.н. "Шаг восьмой" предусматривает составить дорожную карту для отмены санкций с России. А т.н. "Шаг двенадцатый" советует запустить в Украине "новый национальный диалог по вопросам идентичности" с участием всех соседей Украины". Что означают эти советы? Нам предлагают принять условия России, заплатить за них, на основе нашего собственного исполнения этих условий - отменить санкции с агрессора, а затем вместо нашего народа построить нам "настоящую Украину", - написал Яценюк, добавив, что реализовать такой план "не удастся".

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Арсений Яценюк, Донбасс, ОРДЛО.
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