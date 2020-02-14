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Принудительная паспортизация жителей ОРДЛО: ОГП собирает доказательства для Гааги

Принудительная паспортизация жителей ОРДЛО: ОГП собирает доказательства для Гааги
14:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:ОГП собирает доказательства принудительной паспортизации жителей ОРДЛО.

Офис Генерального прокурора собирает доказательства принудительной паспортизации гражданского населения на временно оккупированных РФ территориях для передачи в Международный уголовный суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ о получении гражданами Украины — жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда", — говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения.

"Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокол 1977 года", — отмечается в сообщении.

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Также сообщается, что по предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тыс. псевдопаспортов — 300 тыс. и 200 тыс. соответственно.

"На национальном уровне процессуальное руководства областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование по уголовным производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, Зеленский требует разработать спецпрограмму противостояния российской паспортизации на Донбассе.

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Россия, Гаага, Паспортизация, ОРДЛО, ОГПУ.
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