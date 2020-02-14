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Больше, чем дружба: Лукашенко рассказал о намеках руководства РФ

Больше, чем дружба: Лукашенко рассказал о намеках руководства РФ
13:36 Сегодня Телеграф УНН

Лукашенко обеспокоен намерениями РФ по присоединению Беларуси.

Лукашенко заявил, что в руководстве РФ намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, пишет УНН со ссылкой на белорусское агентство БелТА.

При этом, убежден глава Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективом Светлогорского ЦБК, передает корреспондент БелТА.

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Он добавил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", — сказал он на встрече с коллективом Светлогорского целлюлозно-бумажного комбината. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. "(Обсуждаем) чисто экономические вопросы по интеграции", — пояснил Лукашенко.

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Добавим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в узком составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в четверг они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран. "Мы (с Путиным) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", — сказал белорусский лидер в начале переговоров в расширенном составе.

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.
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